Faculdade de Ilhéus realiza Mutirão de Saúde e Cidadania nesta sexta-feira

A Faculdade de Ilhéus, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, realiza na sua sede, nesta sexta-feira (24), das 8h às 13h, um grande Mutirão de Saúde e Cidadania aberto ao público e totalmente gratuito. A ação faz parte da programação da 18ª FENOPO – Feira de Negócios e Oportunidades – e tem como objetivo promover o cuidado, a prevenção e a educação em saúde para a população de Ilhéus e região.

Durante a manhã, a comunidade terá acesso a diversos atendimentos gratuitos, realizados por equipes multiprofissionais sob supervisão de professores. Os atendimentos serão por ordem de chegada, mediante distribuição de fichas, e os interessados deverão apresentar documento de identificação, cartão do SUS e comprovante de endereço.

Entre os serviços oferecidos estão: atendimentos médicos clínicos e pediátricos, psicológico e odontológico, tipagem sanguínea e testes de glicemia, exames rápidos de HIV, sífilis e hepatite; massagem, avaliação nutricional, vacinação, aferição de pressão arterial e risco cardiovascular; exames de eletrocardiograma, ultrassonografia, preventivo do câncer de útero; exames laboratoriais; teste de capacidade funcional; noções de primeiros socorros; ergonomia em ambientes domésticos; e procedimentos voltados à saúde da mulher.

Além disso, haverá serviços de assistência jurídica, consultoria em empreendedorismo e outras ações extensionistas vinculadas aos cursos de graduação das Faculdades de Ilhéus e Madre Thaís. Segundo o diretor-geral das duas instituições, professor Almir Milanesi, o mutirão reforça o compromisso social com a promoção da saúde e com a formação prática e humanizada de futuros profissionais.