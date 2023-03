Faculdade de Ilhéus tem ação de Estética e Cosmética no Dia da Mulher

O Dia Internacional da Mulher, 8 de março, contou com um evento promovido pelo colegiado do curso de Estética e Cosmética da Faculdade de Ilhéus com dicas e atividades de bem-estar e saúde. A ação realizada na área de convivência da instituição proporcionou serviços de massagem, auriculoterapia e colorimetria. Mais de 70 pessoas foram atendidas, das 18h30min às 20 horas, por estudantes de Estética e Cosmética, sob orientação das professoras Mariana Moreira e Laís Carvalho.

Durante as atividades, foram oferecidos às participantes: suchá de frutas, chá de orégano (para dores e cólicas) e água saborizada. Segundo a professora Natally Torres, coordenadora do curso de Estética e Cosmética, “a intenção deste ano com o evento foi mostrar que a estética pode oferecer diversos serviços que, além da beleza, ajudam no alívio do estresse e dores.

Em alta

A professora explica que a estética hoje é um dos segmentos da atividade econômica que mais cresce no Brasil e no mundo. “Ela que sofreu uma alta enorme durante a pandemia, porque as pessoas buscaram alternativas para ganhar dinheiro justamente numa área que se refere à autoestima, ou seja, as pessoas não deixaram de se cuidar mesmo em situação de isolamento social”, acrescenta.

Ela observa que a estética envolve diversas áreas – facial, corporal, capilar e mente – e acaba envolvendo aspectos da beleza externa e interna do indivíduo. “Mexemos com o psicológico e o emocional do paciente para que possamos elevar cada vez mais a sua autoestima, e isso pode contribuir para o ingresso da mulher no mercado de trabalho”, afirma Natally Torres.