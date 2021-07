Faculdade de Ilhéus tem curso gratuito para concurso do Banco do Brasil

A Faculdade de Ilhéus está com inscrições abertas até o dia 30 de julho para o curso preparatório ao concurso do Banco do Brasil (BB). O curso, que é gratuito, terá início no próximo dia 2 de agosto, de modo on-line. Para se inscrever, o candidato deve clicar no link que se encontra no perfil @faculdadedeilheus no Instagram.

O preparatório será ministrado das 19 às 21 horas, de segunda a sexta-feira, e terá carga de 78 horas aula. As disciplinas serão ministradas por professores experientes, sendo elas: Português, Matemática Financeira, Conhecimentos Bancários e Inglês. Link para inscrição no curso: https://t.me/joinchat/sDM-igSKpHxmNjcx

O Banco do Brasil divulgou edital de novo concurso público para a carreira administrativa, no cargo de escriturário, com salário inicial de R$ 3.022,37. São 2 mil vagas para Escriturário – Agente Comercial, mais 2 mil de cadastro reserva, para atuação nas unidades de negócios; e 240 vagas de Escriturário – Agente de Tecnologia, e outras 240 de cadastro de reserva, com foco em Conhecimentos de TI (Tecnologia da Informação).

Na reta final

Para participar do concurso é preciso ter certificado de conclusão ou diploma de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação, e idade mínima de 18 anos completos, até a data da contratação. As inscrições têm valor de R$ 38,00 e podem ser realizadas até o dia 28 de julho de 2021.

A realização das provas está prevista para o dia 26 de setembro de 2021 e seguirá os protocolos de prevenção à covid-19, conforme regras do edital. Há vagas para diversos Estados da Federação, inclusive para a Bahia.