Faculdade de Ilhéus tem mais uma colação de grau on-line

Nesta terça-feira (20), a partir das 14 horas, a Faculdade de Ilhéus realiza sessão on-line de colação de grau dos formandos das turmas 2021.1 dos cursos de graduação Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Nutrição, Odontologia e Psicologia.

Mais uma vez, o ato de formatura acontece de modo virtual em virtude dos protocolos sanitários recomendados pelas autoridades por causa da pandemia da Covid-19. Desta forma, a colação de grau será realizada através da plataforma Teams, com transmissão aberta em tempo real pelo canal oficial da Faculdade de Ilhéus no YouTube.

Presenças confirmadas

O evento contará com a participação do diretor-geral da instituição, professor Almir Milanesi, da diretora acadêmica, Sandra Agrizzi Milanesi, formandos e coordenadores de colegiados dos cursos: Cristiane Nunes dos Santos (Administração), Almir Milanesi (Ciências Contábeis), Ana Cristina Adry Moura de Argôllo (Direito), Robson Vidal de Andrade (Enfermagem), Adriana Lopes Sofia (Nutrição), Lahiri Argollo (Psicologia), Fábio Silveira (Odontologia), além do secretário acadêmico, Paulo César Castro Xavier.

A primeira sessão de formatura, às 14 horas, será feita para os formandos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Direito. Em seguida, às 14h40min, serão graduados os formandos dos cursos de Enfermagem e Nutrição. E, logo após, às 15h20min, os concluintes dos cursos de Odontologia e Psicologia.