Faculdade Santo Agostinho doa EPIs à Secretaria de Saúde em Itabuna

Comprometida com a cidade onde implantou o curso de Medicina há dois anos, a Faculdade Santo Agostinho de Itabuna (FASAITABUNA) entregou a segunda remessa da doação de EPIs – Equipamentos de Proteção Individual, para a Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da Covid-19. As doações foram destinadas ao almoxarifado central, setor responsável pela distribuição para as unidades e profissionais da saúde do município.

Para Rafaela Caldas Sousa dos Santos, representante do Comitê Gestor Local da Integração Ensino-Serviço-Comunidade de Itabuna, que representa a Secretaria de Saúde, é significativa nesse momento a participação da FASAITABUNA, unindo forças ao município no combate àquela doença. “É de grande importância esse material para o município de Itabuna, porque aumenta a proteção da equipe. A Faculdade entrega agora a segunda etapa de equipamentos de proteção individual, proporcionando maior segurança para os nossos servidores. Assim poderemos enfrentar a pandemia com mais segurança”, observou.

O coordenador do almoxarifado central da Saúde de Itabuna, Jadson Dória dos Santos, destacou que a chegada da segunda etapa dos EPIs veio em um momento oportuno: “Com essa nova remessa, vamos intensificar a distribuição aos postos de saúde, UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) do nosso município”.

A doação inclui diversos materiais descartáveis, como máscaras RCP FacesHield (649), triplas (200 unidades), N95 (15), capote descartável, luvas de procedimentos P (8.7000), M (8.300) e G (3.000), além de toucas descartáveis (106).

Capacitação e pesquisa

Segundo o professor Joaquim Cunha, diretor geral da Fasa Itabuna, como instituição parte do maior grupo de educação médica do país, o grupo Afya Educacional, o engajamento vem desde as primeiras notícias sobre a Covid-19. “Em um momento em que a pandemia traz uma série de dificuldades, desafios para a gestão pública do município, precisamos seguir fazendo o nosso papel de contribuição e agregação de valor à saúde da nossa região”, destacou.

Ele destaca que a ajuda vai além, porque a instituição tem promovido em conjunto capacitações, reuniões, rodas de aprendizagem, produção de conteúdo que estão sendo disseminados na região. “Outro destaque é o Projeto de Pesquisa Simulando o Cenário da COVID-19, no qual avaliamos o avanço da doença na cidade e a efetividade das ações que vem sendo implantadas”, acrescentou.

Sobre a Afya Educacional

A Afya é o maior grupo de faculdades de Medicina do Brasil em número de vagas (1.866) autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC). A empresa nasceu em 2019 da incorporação de outras marcas do segmento de educação médica com o objetivo de ser a grande parceira destes profissionais em toda a sua jornada de formação. A primeira faculdade de medicina do grupo começou a operar há 20 anos, em 1999, no Tocantins, no Norte do país.

Por meio de suas unidades de ensino, a Afya atua desde a graduação – são 30 cursos, com destaque para a Medicina –, passando para provas de residência e outros títulos até especializações médicas.

O grupo aposta em uma abordagem metodológica inovadora, que combina conteúdo integrado, aprendizado interativo e uma experiência adaptativa para alunos de Medicina ao longo de sua formação profissional. Por meio de uma plataforma digital, a Afya oferece aos seus alunos acesso a materiais didáticos, incluindo tutoriais em vídeo, podcasts, materiais de leitura e questões práticas. (Fonte: Ascom Faculdade Santo Agostinho)