Faculdades de Ilhéus e Madre Thaís também anunciam pausa nas aulas

Para reforçar as medidas de prevenção e contenção do Coronavírus (Covid-19), a Faculdade de Ilhéus suspendeu as aulas presenciais dos cursos de graduação e pós-graduação no período de 18 de março a 1º de abril de 2020. A decisão da instituição se baseia em orientações dos órgãos de saúde pública, conforme o comunicado distribuído à comunidade acadêmica.

Mesmo não havendo nenhum caso confirmado no município de Ilhéus, a instituição levou em consideração os casos de Coronavírus diagnosticados, recentemente, na Bahia, e a decisão tomada minimiza as possibilidades de futuras contaminações através de aglomerações de alunos na sede da Instituição.

O Comunicado está em sintonia com o Informativo 02/2020, de 17 de março, disponibilizado no Portal do Aluno, que orienta sobre o procedimento das atividades acadêmicas, a partir do dia 19 de março, e os encontros casuais com os professores em seus respectivos horários de aulas, mediante o controle de fluxo na sede da Faculdade. Diante dessa alteração, o calendário acadêmico e de provas serão, posteriormente, alterados.

A Faculdade de Ilhéus, que completa 18 anos em 2020, funciona com os cursos de graduação em Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Nutrição, Odontologia e Psicologia, além de 11 cursos em nível de pós-graduação.

Administração

Embora as aulas presenciais estejam suspensas nesse período de 18 de março a 1º de abril, a Faculdade de Ilhéus informa que as atividades administrativas funcionarão normalmente, seguindo todos os protocolos de segurança estabelecidos no Informativo nº 01/2020, também disponível no Portal do Aluno.

Comunicado da “Madre Thaís”

A Faculdade Madre Thaís (FMT-Ilhéus), através de comunicado do diretor geral Eusínio Lavigne Gesteira, também comunicou aos alunos e ao público a suspensão das aulas de graduação e pós-graduação por 15 dias. A medida foi anunciada pelas redes sociais, diante do avanço do coronavírus.

De antemão, a comunidade acadêmica é avisada sobre a possibilidade de prorrogação deste prazo.

“Para garantir o cumprimento do semestre letivo, sem prejuízos pedagógicos, as aulas presenciais serão ministradas remotamente, nos dias e horários das referidas disciplinas”, diz nota encaminhada pela direção, frisando tratar-se de medidas baseadas nas definições/orientações da organização mundial de Saúde e do Ministério da Educação – MEC.