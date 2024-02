Faculdades de Ilhéus e Madre Thaís trazem nova edição do Programa de Instrumentalização Docente

Como parte do Planejamento Pedagógico para o semestre letivo 2024.1, a Faculdade de Ilhéus e a Faculdade Madre Thaís realizarão uma nova edição do Programa de Instrumentalização Docente/Discente (PID). Coordenado pelo professor Adailson Miranda, será nos próximos dias 5 e 6 de fevereiro, no auditório Professora Adélia Maria Carvalho de Melo. O planejamento conta com a participação dos coordenadores e professores dos cursos de graduação ofertados na instituição.

Conforme a diretora acadêmica das instituições, Sandra Milanesi, as atividades de planejamento pedagógico foram iniciadas na segunda-feira, 29 de janeiro, de acordo com o calendário acadêmico, sendo preparatórias para o primeiro semestre letivo do ano. O período letivo começa no dia 7 de fevereiro.

O primeiro momento desta edição do Programa de Instrumentalização Docente, no dia 5, às 18h30min, será dedicado ao Relato de Experiência, quando as coordenações de curso abordarão os resultados dos projetos desenvolvidos e da aplicação de metodologias ativas durante o semestre 2023-2.

Logo após, às 20h30min, em um segundo momento, será realizada a palestra de instrumentalização, com o professor Adailson Miranda, coordenador do PID, que abordará a “Coerência entre as práticas didático-pedagógicas e a elaboração dos instrumentos de avaliação.”

A programação terá continuidade no dia 6, terça-feira, 18h30min, com o Momento de Articulação, horário destinado às coordenações para que possam articular junto aos/às docentes o processo de acolhimento aos estudantes nos primeiros dias do semestre letivo 2024.1.

Cursos

As Faculdades de Ilhéus e Madre Thaís oferecem os cursos de graduação em Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Estética e Cosmética, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Engenharia Elétrica, Farmácia, Fisioterapia e Gastronomia, além de cursos de pós-graduação e profissionalizantes.

Continuam abertas as inscrições para cursos de graduação, com promoção de descontos especiais para quem optar por utilizar a Nota obtida no ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio.

E também para quem optar pelo Vestibular on-line 2024.1, com a possibilidade de financiamento de até 70 por cento do curso através do CredIES. Mais informações sobre o regulamento da promoção através do fone (73)2101-1700.