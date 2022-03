Faeg-Sul tem Ilhéus como primeiro destino; encontro virtual

O Fórum de Agentes, Empreendedores e Gestores Culturais aporta em Ilhéus, às 9 horas desta quinta-feira (10), iniciando o roteiro de edições itinerantes em 2022. Com ações culturais conjuntas e integradas em 26 municípios do Território Litoral Sul, o projeto recorre ao universo dos bits e bytes. Ou seja, o encontro acontecerá de forma remota e poderá ser assistido pelo canal do Faeg-Sul no YouTube (https://youtu.be/6zmyciVCMAQ).

A programação será aberta numa mesa de discussão com Fernando Reis (Universidade Estadual de Santa Cruz) e Geraldo Magela (Secretaria de Turismo e Cultura de Ilhéus). Em seguida, Márcio Caires, ex-presidente do Conselho Estadual de Cultura da Bahia, apresenta palestra sobre “Cultura, Território e Democracia”, num diálogo entre o Faeg e parceiros.

Para matar a saudade desse caldo cultural, entram em cena os grupos Mulheres em Domínio Público (de Ilhéus), Casa Nova (Itacaré), MC Snep (Uruçuca) e capoeira Humaitá (Itapitanga).

Já às 14 horas, através do Zoom, rola uma oficina de Gestão de Espaços Culturais, com Laura Ganem (Casa de Cultura Jonas e Pilar) e Romualdo Lisboa (Teatro Popular de Ilhéus). Gratuitas, as inscrições são limitadas e estão disponíveis no link https://forms.gle/7NTwFZYbFNAju3Fu9. Participantes terão certificado de 4 horas.

Conceito e apoios

O projeto FAEG-Sul: Cultura, Território e Democracia é realizado pelo Fórum de Agentes, Empreendedores e Gestores Culturais do Território Litoral Sul – FAEG-SUL.

Tem apoio institucional da Prefeitura Municipal de Ilhéus através da Secretaria Especial da Cultura; da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) e da Associação dos Municípios da Região Cacaueira (Amurc).

A iniciativa tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria da Cultura da Bahia.

Mais informações nas redes sociais Instagram (@Faegsul) e YouTube (www.youtube.com/faegsul).