Faırspın é capaz de satisfazer as necessidades da maioria dos entusiastas de jogos de azar na Internet

Faırspın crypto casino não aceita pessoas de todos os países. Verifique a lista de territórios excluídos antes de se registar. Lembre-se que os jogadores menores de idade não estão autorizados a apostar.

Há duas maneiras de abrir uma conta de casino online:

por correio electrónico,

por telefone.

Em ambos os casos, tem de preencher um pequeno formulário com o seu nome, palavra-chave, dados de contacto, moeda e país de residência.

Também é necessário concordar com as regras, assinalando a caixa. É possível subscrever o boletim informativo.

Jogos de casino em Faırspın Casino

A lista de empresas cujos jogos são apresentados no website é muito longa. Está anexado à vista geral à direita.

No lobby existem secções separadas para slots, jogos de casino e jogos de dealers reais. Todas as categorias têm subgrupos adicionais que lhe permitem seleccionar modelos de acordo com vários critérios: género, disponibilidade de jackpot, certas características, novidade, popularidade e assim por diante.

Pode exibir na página apenas os jogos dos fornecedores especificados. Existe uma barra de pesquisa pelo nome.

Permitido testar slots e outros jogos gratuitamente. Os botões para lançar versões de demonstração estão indicados nos logótipos.

A lista de modelos e territórios é publicada na última secção do acordo de utilização no site oficial do Casino Faırspın.

Torneios e corridas

Faırspın organiza constantemente torneios entre clientes. Estes são normalmente torneios de slots gratuitos em certas marcas de máquinas de slot machines ou jogos temáticos.

As regras para determinar os vencedores e outras nuances são melhores para especificar separadamente para cada evento. Pode ganhar dinheiro real ou outros prémios.

VIP-club: programa de privilégios e lealdade

Faırspın tem um sistema de níveis que vai do cobre ao VIP. Um jogador recebe de 100 a 450 pontos de experiência por cada euro colocado. Estes são utilizados para calcular o cashback. A fórmula detalhada e outras peculiaridades do nosso programa de fidelidade são descritas na secção temática do nosso acordo de utilização.

Os níveis superiores têm acesso a serviços adicionais, tais como presentes, gestores pessoais, etc.

Jackpots

Faırspın convida-o a tentar a sua sorte na busca de jackpots. O site tem muitos jogos com jackpots acumulados. Tipicamente, estes são slots de vídeo progressivos de fornecedores bem conhecidos. Todos os jogos deste tipo são colocados num subgrupo separado, pelo que não há necessidade de os procurar separadamente.

Faırspın Website móvel do casino

Os entusiastas de jogos nos seus smartphones podem descarregar a aplicação para os seus dispositivos Android. O software é gratuito. Instala-se rapidamente e funciona sem falhas na maioria dos gadgets.

O casino online móvel Faırspın agrada com uma interface amigável e funcional, funcionamento estável e menu claro. Os slots, bónus e outros serviços estão disponíveis nesta versão.