Falta de água leva a convocação na Câmara de Itabuna

As recorrentes interrupções no abastecimento de água, que têm afetado vários bairros de Itabuna, motivam a Câmara de Vereadores a convocar a presidência da Emasa (Empresa Municipal de Águas e Saneamento) a dar esclarecimentos. Como a concessionária vem relacionando o problema às frequentes quedas de energia, também foi aprovado convite da Casa a responsáveis pela Coelba neste município. A decisão foi aprovada durante sessão ordinária de quarta-feira (25), conduzida pelo 2º vice-presidente do Legislativo, Chico Reis (PL).

Autor dos pedidos para buscar explicações dos dois órgãos, o vereador Enderson Guinho (Cidadania) chama atenção para o quanto tais problemas causam transtornos na rotina da população. Afinal, nas mais diversas partes da cidade, é extenso o clamor pela falta do bem tão essencial ao consumo e aos afazeres diários. “Todos que recebem recurso público têm por obrigação prestar esclarecimentos”, frisou o edil.

Na mesma oportunidade, o vereador Júnior Brandão (Rede) apresentou projeto para reconhecer de utilidade pública municipal a Associação Filantrópica Ana Lúcia Andrade. A proposta, então, segue em tramitação. O mesmo edil entregou moção de congratulações que havia destinado, na sessão anterior, ao vereador Enderson Guinho, eleito vice-prefeito de Itabuna.

Reconhecimento internacional a atleta

Em seguida, recebeu Moção de Congratulações o educador físico e atleta Manoel Roberto Souza, terceiro melhor judoca do mundo. A honraria, entregue pelo vereador Manoel Júnior (PV), teve como autor o edil Ricardo Xavier (Cidadania). O homenageado conquistou destaque internacional, sendo medalha de bronze em competição promovida pela Federação Internacional de Judô, em Marrocos. Além disso, liderou ranking nacional em 2019 e é campeão baiano em diversas categorias na modalidade.

O lutador de 62 anos, que pratica judô desde os 14, é também especialista em atividades físicas para pessoas com deficiência. Ao púlpito da Casa, ele estendeu a série de conquistas a todos os conterrâneos. “Tenho muita honra de ser itabunense! Esse título não é meu; é do esporte da cidade. Nós estamos precisando muito mostrar coisas positivas”, afirmou. O lutador e professor, planejando retornar para contribuir com a comunidade através do ofício que adotou na vida, exalta os benefícios que o esporte lhe trouxe e o quão importante é para a formação de todo cidadão.

As conquistas dele, acompanhado de outros educadores físicos na plateia, foram exaltadas pelos edis como exemplo a ser seguido. “Quero saudar aos profissionais do esporte aqui presentes, pelo tanto que fizeram e continuam fazendo por este município. O esporte é que salva o jovem. [Essa conquista] merece toda cobertura da imprensa; é Itabuna para o mundo! O esporte devolve a saúde, devolve aquilo que o brasileiro precisa: aprender a viver saudavelmente. Parabéns por trazer esse título tão importante para nossa cidade!”, declarou Ronaldão (PL).