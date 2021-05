Falta uma semana para participar do sorteio do milhão da Nota Premiada Bahia

O prazo para participar da premiação especial termina no dia 31 de maio. Concorrem no sorteio do milhão participantes que tiverem realizado compras com o CPF na nota entre março de 2019 e o final de maio.

Os consumidores baianos têm apenas mais uma semana para realizar compras com o CPF na nota fiscal e concorrer ao prêmio de R$ 1 milhão que a Nota Premiada Bahia vai sortear no dia 30 de junho, contemplando um único ganhador. Concorrem neste sorteio especial os participantes que tiverem realizado compras com o CPF na nota entre março de 2019 e 31 de maio. Quem ainda não está participando da campanha também tem até a próxima segunda-feira (31) para se cadastrar no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e realizar compras com a inclusão do CPF na nota para concorrer ao prêmio milionário.

O próximo dia 31 também é o prazo final para incluir o CPF na nota e concorrer no sorteio regular de junho, que será realizado no dia 17, distribuindo R$ 1 milhão de reais entre 91 participantes: um prêmio de R$ 100 mil e 90 de R$ 10 mil. Neste caso, concorrem apenas as notas registradas em maio.

Nas redes sociais, os seguidores da Nota Premiada Bahia e dos perfis oficiais da Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz-Ba), responsável pela campanha, estão em contagem regressiva para a chegada do sorteio. Alguns já fazem planos para utilizar o valor do prêmio caso fossem os contemplados. “Faria muitas coisas, e uma delas seria comprar uma casa linda para minha mãe”, comentou a seguidora @meirebrito10. “Investiria meu 1 milhão e em pouco tempo teria o dobro deste valor”, respondeu o seguidor @caio.farias.

Os resultados dos sorteios regular e especial serão publicados no site da Nota Premiada Bahia, em “Sorteios” => “Relação de Ganhadores”, e nas redes sociais da Sefaz-Ba: @notapremiadabahia e @sefazbahia no Instagram, @sefaz.govba no Facebook e @sefazba no Twitter.

*Solidariedade*

O participante, no ato do cadastro, escolhe até duas instituições filantrópicas que integram o programa Sua Nota é um Show de Solidariedade para compartilhar as suas notas eletrônicas. Uma instituição deve ser da área social, e outra da área de saúde.

A Nota Premiada conta atualmente com mais de 597 mil participantes inscritos. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram 1.587 pessoas, das quais 1013 moram na capital, 573 no interior e uma fora do estado.

A cada quatro meses, as notas compartilhadas transformam-se em repasses de R$ 3 milhões distribuídos entre as entidades ativas no Sua Nota é um Show de Solidariedade, que hoje totalizam 527. Desde 2018, a campanha já destinou R$ 37,8 milhões para estas entidades. Novo repasse deve acontecer nos próximos dias, elevando esta cifra para R$ 40,8 milhões.