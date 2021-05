Família Chaves comemora 21 anos do Shopping Jequitibá

Fruto do espirito empreendedor e visionário do empresário Helenilson Chaves, o Shopping Jequitibá, em Itabuna, está completando 21 anos hoje, 5 de maio. Nesse período, o shopping se consolidou como o principal centro de comércio, serviços e lazer/entretenimento de uma região que abrange cerca de 100 municípios.



O Shopping Jequitibá oferece um variado mix de lojas e produtos, caminha para a sua terceira etapa de expansão e vem atraindo novos empreendimentos em áreas variadas, incluindo projetos inovadores como uma loja de material de construção e um bar temático.

Dirigido pelo empresário Manoel Chaves Neto o Jequitibá vem se adequando aos novos tempos de pandemia, atendendo todas as medidas de prevenção recomendas pela Organização Mundial de Saúde no seu espaço físico e lançando um sistema de compras online, o markeplace.

“Nestes últimos 21 anos escrevemos juntos uma história sólida e de sucesso. Em 2000 pairava um pouco de incertezas, dúvidas. Em alguns momentos pensamos até que seria impossível vencermos todos os obstáculos” afirma Manoel Chaves Neto. “Hoje estamos aqui nossos 21 anos de inauguração. Maduro, com mais experiência, atualizado e adaptado para continuar escrevendo juntos os nossos próximos 21 anos”, destaca. “Temos um amor incondicional e sem tamanho por Itabuna e o Sul da Bahia. Helenilson Chaves sempre foi e será a inspiração do nosso trabalho”, diz.

“O êxito do empreendimento não seria possível sem o envolvimento de todo o nosso time, de colaboradores a lojistas e funcionários, comprometidos com um processo permanente de modernização, sempre com foco na qualidade do atendimento e na satisfação de clientes de toda a região, que tem no Jequitibá um shopping completo”, finaliza Manoel Chaves Neto.

Para celebrar a data com os cuidados exigidos, o Shopping Jequitibá terá música ao vivo na Praça de Alimentação e no segundo piso. Também serão homenageados os lojistas e colaboradores que estão no empreendimento desde a sua inauguração.

Lojistas 21 anos- Creuza Virgens, Daniella e Rony Messias (Traços e Formas), Elenise Velanes (O Boticário), Edson carvalho (Multi Dog), José Fagundes e Nice (Detalhes), Maria Bernadete (Bernard Jóias), Sérgio e Selma Velanes (Drogarias Velanes), Sérgio Mendonça (Centro Ótico da Bahia), Tadeu Bonatto (Grelhados), e Família Fontes (Avatim)

Colaboradores 21 anos- José Carlos Gouveia (coordenador de atendimento), José Paulo Sales (Inspetor de atendimento), Renildo Fagundes (Chefe de Atendimento) , Ronaldo Alves (Inspetor de atendimento) e Sirlândia Mendes (Operadora da Central Telefônica)