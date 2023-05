Família Davs é atração do Congresso da Família da Teosópolis

O Grupo Evangelístico Família Davs, formado há 63 anos, é a atração do Congresso da Família da Igreja Batista Teosópolis de Itabuna. Com o tema “Sua Família, Suas Emoções”, as plenárias do Congresso acontecem neste sábado (20) às 19 horas, e no domingo (21) às 10 e às 18 horas.

No encontro do domingo, às 18 horas, haverá ainda, a participação do Coral Teosópolis e do Quarteto Harmonia, além da preleção do Pastor e Psicólogo Clínico Raimundo Godgloves que, atualmente, lidera a Primeira Igreja Batista em Una.

“É um momento muito especial para nós poder receber esse grupo abençoador depois de 30 anos que estiveram em nossa cidade. Que o nosso Congresso possa abençoar as famílias”, disse a professora Graça Souza, uma das coordenadoras do Congresso.

A trajetória da Família Davs teve início em 1960. Inicialmente com quatro pessoas, Daniel, Paulo, Juvenil e Wilson formavam o Quarteto DAVS. Eles relatam não saberem mensurar o que havia em seus corações ao iniciarem a jornada de louvor a Deus, em Barra de São Francisco.

Hoje a Família Davs é composta por Toni, Glaucia, Henrique, Tainá, Hebert, Roberta, Rodrigo, Thaís, Márcio, Poliana, Messias, Eliana, Lieberty. Eles formam o Ministério que tem levado a Palavra de Deus a todo o Brasil.

Os congressos da família da Igreja Batista Teosópolis têm levado informação e orientação nas áreas da saúde, educação, empreendedorismo, sobretudo ajuda espiritual às famílias. A Igreja está localizada na Avenida Felix Mendonça, 75 bairro da Conceição, em Itabuna.

“Nesse Congresso da Família teremos a oportunidade única de aprendermos mais sobre o tema: Sua família, suas emoções. Participe desses dias abençoadores: 20 e 21 de maio, com a participação especial da Família Davs. Você é nosso convidado!”, disse Geraldo Meireles, Pastor Presidente da IBT.