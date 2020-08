Família pede doação de sangue para jovem há 2 anos com câncer

A família pede doações de sangue para Kaio Lacerda Ferraz (foto), de 17 anos, que luta há dois anos e meio contra uma leucemia e passa por quimioterapia. Como o quadro se agravou nos últimos dias, está em coma induzido e necessitando de doações, inclusive de plaquetas.

Natural de Tremedal, ele faz tratamento na Santa Casa de Misericórdia de Itabuna e até encontrou um doador de medula 100 por cento compatível. Mas ainda não pode ser submetido a transplante, dada a baixa imunidade e, com isso, risco de infecção.

Neste tempo de pandemia, tornaram-se ainda mais escassas as doações e o Banco de Sangue aposta no agendamento para que as pessoas possam auxiliar o serviço de forma segura. Basta ligar para 3214-9126 ou 99113-2230.