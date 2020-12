A família procura Edmilson Lourenço dos Santos, de 24 anos, desaparecido desde a noite do último domingo (29 de novembro). Ele mora no bairro Santa Inês, em Itabuna, e saiu de casa após receber uma mensagem pelo aplicativo WhatsApp.

Bastante querido por quem com ele convive, o rapaz trabalha com o tio na feira do bairro Conceição, onde vendem temperos.

Quem tiver qualquer informação de Edmilson pode ligar para (73) 98861-8672 (Leninho) ou 99195-6447 (Milena).