Familiares de estudantes são convocados para encontro em escolas da rede estadual, neste sábado

Para estreitar, cada vez mais, a relação das famílias com a escola, a Secretaria da Educação do Estado (SEC) promove o Encontro da Família nas escolas estaduais dos 27 territórios de identidade. A atividade acontece neste sábado (11), com o objetivo de proporcionar o envolvimento das famílias nas ações das unidades escolares. Participam mães, pais, avós e responsáveis, que se juntam aos gestores da rede.

Além do acolhimento, o encontro traduz um conjunto de ações pedagógicas, culturais, administrativas e sociais, que, de forma dinâmica e propositiva, aproxime a instituição escolar das famílias, da comunidade e dos corpos docente e administrativo. Durante todo o sábado, as famílias e os estudantes vão conhecer, por exemplo, os programas e projetos da SEC que serão desenvolvidos ao longo do ano letivo de 2023, bem como participarão de diálogos, palestras, visitas guiadas e apresentações artísticas e culturais.

“Teremos um dia de acolhimento na escola e acreditamos que momentos como estes fortalecem o processo de ensino e aprendizagem. Agora é todo mundo na escola”, afirmou a secretária estadual da educação, Adélia Pinheiro. A partir de março, as escolas da rede estadual serão abertas aos sábados e domingos para estudantes e seus familiares. O novo programa da SEC, que ainda está em fase de elaboração, foi anunciado pelo governador Jerônimo Rodrigues, durante a aula inaugural da rede estadual de ensino, no dia 6 de fevereiro, em Amélia Rodrigues.

Foto: Feijão Almeida