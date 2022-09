Famílias carentes vão receber cesta de Natal em Itabuna

A exemplo do ano passado, a Prefeitura de Itabuna, através da Secretaria de Inovação e Gestão, iniciou o processo licitatório para aquisição de natalinas para famílias carentes da cidade. As cestas serão compostas por doze itens como frango inteiro de 2,5 kg, queijo tipo reino (cuia), farofa de mandioca, panetone, milho verde, açúcar cristal, arroz branco, feijão carioquinha, macarrão tipo parafuso, goiabada em barra, leite em pó e bombons sortidos de chocolate, em embalagem tipo caixa de papelão com decoração natalina.

“O Natal é uma das datas mais marcantes para as famílias, onde todos se reúnem para comemorar a chegada do Deus Menino, vamos manter essa tradição. O nosso governo tem a sensibilidade e o compromisso de minimizar os efeitos da fome que voltou a assolar nosso país, entendemos que todas as pessoas têm o direito de confraternizar nesta data”, observa o prefeito itabunense Augusto Castro.

A distribuição das cestas ficará a cargo da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. Serão assistidas quem tem cadastro nos Serviços de Convivência do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), com o cadastro ativo no CadÚnico