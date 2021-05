Famílias começam a receber Auxílio Emergencial Itabuna

A Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza de Itabuna pagou nesta sexta-feira (14) o primeiro lote do Auxílio Emergencial Itabuna a cerca de 400 famílias com crédito diretamente na conta do beneficiário. O anúncio foi feito pela secretária Andrea Castro, que orientou as pessoas a aguardarem a confirmação do crédito bancário.

Ela também disse que problemas no cadastro ou na conta bancária de algumas famílias foram registrados. “Quem estiver nessa situação deve ir à Secretaria para que seja feita a correção, mas deve aguardar o contato do nosso pessoal”, explicou.

A secretária registrou que a semana foi finalizada com mais uma importante ação do Projeto Comida na Mesa. “A iniciativa do governo Augusto Castro tem o objetivo de ajudar uma parcela da população que já vem sendo castigada pelo agravamento de crise sanitária e econômica em decorrência da pandemia do novo coronavírus”, comentou.

Restaurante popular

A titular da Secretaria de Promoção Social coordenou, na comunidade da Vila da Paz, situada próxima ao viaduto na saída para Ilhéus, a entrega de mais um lote de cestas básicas do Projeto “Comida na Mesa”, cuja finalidade é ajudar famílias carentes da cidade.

Andrea informa que o trabalho continuará na próxima semana com a doação de mais cestas. Segundo ela, em breve será reinaugurado o Restaurante Popular para fechar o ciclo de ações de combate à pobreza na cidade.

Desempregada, Ceilma Marques dos Santos foi uma das beneficiadas com a cesta e não mediu palavras para agradecer à ação da Secretaria de Promoção Social. Dona Eliete Santos Reis, mãe de três filhos, também agradeceu à iniciativa. “Nós, que não temos renda, só temos que agradecer por essas pessoas que se lembraram de nós”, falou.

Outras entregas

No dia anterior, foram doadas cestas básicas para a comunidade de Nova Ferradas, no Colégio Lourival Oliveira Soares, onde a secretária Andrea Castro foi recebida com alegria pelas famílias beneficiadas pelo projeto “Comida na Mesa”.

Na quarta-feira, a distribuição dos alimentos no Centro de Referência da Assistência Social – Centro de Artes e Esportes Unificados (CRAS-CEU), no bairro Urbis IV, foi acompanhada pelo prefeito Augusto Castro.

“Neste momento tão difícil, de crise financeira e desemprego é uma preocupação do nosso governo minimizar os efeitos da pandemia. Esta é uma das ações que têm importante efeito por socorrer e atender às necessidades das pessoas em vulnerabilidade social ou extrema pobreza”, afirmou o prefeito.