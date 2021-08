Fapesb oferece R$ 2 milhões a empresas inovadoras

No mês em que completa 20 anos de existência com diversos eventos, a Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia (Fapesb), em parceria com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), lançou, nesta quinta-feira (5), com transmissão pelo Canal no Youtube da Secti, o edital Tecnova 2.

A proposta é investir R$ 2 milhões em empresas de pequeno e médio porte, que desenvolvam produtos, serviços ou processos inovadores no Estado da Bahia. As inscrições para o edital, que foi publicado hoje no Diário Oficial, encontram-se disponíveis no site da Fapesb. Além disso, uma revista também foi lançada, com foco em apresentar e celebrar os resultados alcançados pelas empresas apoiadas no Tecnova 1.

O evento contou com a apresentação de duas empresas aprovadas no primeiro Tecnova, para demonstrar seus trabalhos e os produtos desenvolvidos até então. Presente na mesa de abertura, junto a diversos atores do Ecossistema de Inovação, a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Adélia Pinheiro, lembrou a importância da pesquisa científica no atual momento.

“Precisamos exaltar a ciência como portadora de futuro e de redesenho da nossa sociedade. Os momentos que enfrentamos em crise pela covid-19 não são fáceis, mas precisamos fazer da CT&I, uma forma de passar por essas dificuldades. Além do lançamento do Tecnova 2, lançaremos no final deste mês o Centelha Bahia 2. Há pouco lançamos o Governo Inteligente e amanhã encerram as inscrições para o Inventiva. Todos são editais que definem o objetivo do Governo da Bahia em levar oportunidades à população, amparada na capacidade de produzir conhecimento e tecnologia como uma porta para o futuro”.

Geração de desenvolvimento

O diretor da Fapesb, Márcio Costa afirma que é uma enorme satisfação lançar mais este edital da Fundação, que ao longo desses últimos 20 anos tem se empenhado no compromisso de gerar desenvolvimento para o Estado, através de ciência, tecnologia e inovação. “Ao longo dessas duas décadas, tivemos 270 editais lançados, 7800 projetos de pesquisa contratados e 300 empresas apoiadas. Esses números demonstram a importância que a Fapesb tem para o ecossistema de CTI na Bahia e esperamos continuar a investir, cada vez mais, ao longo dos próximos anos”, celebrou Márcio.

O superintendente de Pesquisa Aplicada da Finep, Marcelo Camargo, utilizou uma metáfora para celebrar e exaltar o aniversário da Fapesb e o lançamento do edital. “A Bahia é o berço negro do Brasil. Tem um ditado africano que diz o seguinte: ‘se você quiser ir rápido, vá sozinho, mas se quiser ir longe, vá acompanhado’. Esse é o espírito da parceria entre as fundações, a Finep e a Fapesb, através do esforço coletivo para que, em um país tão desigual, a gente possa vencer as dificuldades por meio da CT&I. É fundamental que a gente consiga tirar do eixo sul-sudeste o foco exclusivo da utilização de recursos em CTI, para transferir também às outras regiões, como Norte e Nordeste. Por isso, o trabalho da Fapesb é essencial ao diversificar esse investimento em outros locais do mapa”. (Fonte: Ascom SECTI)