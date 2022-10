Faxinaço em bairros e centro de Itabuna

A Superintendência de Serviços Públicos da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB) começou a semana com faxinaço em diversas áreas periféricas e centrais de Itabuna, tudo para garantir uma cidade limpa e bem cuidada. As equipes, que trabalham na manutenção, iniciaram cedo com roçagem de áreas públicas no final de linha do Bairro São Caetano.

O mesmo serviço foi realizado ao longo do dia nas avenidas Amélia Amado, Juracy Magalhães e Juca Leão, na Rua Izolina Guimarães, além do bairro Pontalzinho. Já no Jardim Alamar, e no Zildolândia houve roçagem e poda de árvores, seguida de limpeza integral das áreas beneficiadas.

Os bairros São Caetano, Fonseca e Califórnia também receberam a visita da turma da limpeza, com coleta de lixo e entulhos. O superintendente de Serviços Públicos da Prefeitura, Francisco de Sousa Lino Filho, disse que algumas áreas necessitaram de limpeza mais pesada, a exemplo do local onde funciona a feira livre no São Caetano.

“O serviço de roçagem, coleta e poda de árvores nos bairros e áreas centrais da cidade é diária e permanente, e inclui ainda, o serviço de tapa-buracos já que as avenidas e ruas com grande fluxo de veículos pesados sofre desgaste natural. Além disso, as chuvas também contribuem para o surgimento de buracos. Por isso, não podemos parar”, afirmou o superintendente de Serviços Públicos.

Sousa Lino aproveitou para reforçar que uma das atribuições do poder público é garantir a execução de serviços essenciais como limpeza, poda e capina, por exemplo, em logradouros públicos. “Mas, para termos uma cidade limpa e agradável de se viver e também para receber visitantes, é importante que a população contribua com a Prefeitura mantendo tudo limpo a partir da coleta domiciliar e do descarte em locais apropriados”, afirmou.

Para concluir, Sousa Lino lembra que a atual administração municipal, desde o início vem cumprindo a determinação do prefeito Augusto Castro (PSD), cuja preocupação com a recuperação de praças e jardins, ruas e avenidas é constante. “Diariamente, atuamos para melhorar o visual da cidade, promovendo e assegurando com isso o respeito e dignidade às famílias que residem nos quatro cantos do município”, declarou.