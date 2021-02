Fazenda Independência: Estrada do Chocolate ganha mais um atrativo

Com 80 hectares de reserva legal preservados e inúmeras belezas naturais no município de Uruçuca, a Fazenda Independência acaba de abrir as portas para visitantes que desejam um turismo seguro ao ar livre. Uma breve caminhada por uma trilha na cabruca (plantação de cacau) permite ao turista contemplar gigantescos exemplares de árvores centenárias da Mata Atlântica como o jequitibá e o jacarandá. A visita guiada culmina na degustação do cacau e outras frutas da estação colhidos na hora em um espaço confortável montado em meio à plantação. Enquanto isso, o guia explica todo o processo de plantio do cacau até a secagem das amêndoas nas chamadas barcaças, de onde saem prontas para serem moídas e transformadas em chocolate.

Destaque exclusivo da Fazenda Independência é o brunch servido na ampla varanda do casarão, onde os visitantes têm a experiência de apreciar iguarias regionais preparadas na fazenda e com ingredientes locais. Entre as opções do menu acompanhadas de sucos e café passado na hora, estão bolo de milho, quiche de palmito, mungunzá, pães, alguns derivados do cacau como geleia e mel e ainda o famoso chimango da vovó Juldy. “O chimango é uma receita de família passada de geração em geração e tem um enorme valor sentimental”, conta a empresária Kátia Bacelar, administradora da propriedade. Segundo Kátia, com o brunch farto servido por volta das 11h, o turista pode dispensar o almoço no dia da visita.

O passeio tem ao todo duas horas e meia de duração e custa R$ 70 por pessoa. A Fazenda Independência também se revela um cenário perfeito para casamentos no campo com espaços para recepções que podem ir do simples ao glamouroso. Como medidas de prevenção à Covid-19, todos os funcionários fazem uso de máscara e álcool gel e mantêm o distanciamento mínimo exigido pelas autoridades sanitárias. A fazenda conta ainda com uma loja de chocolates e outros derivados do cacau, souvenirs e guloseimas da fazenda, como o chimango da vovó.