FECOMÉRCIO-BA reafirma interesse na construção em Itabuna de unidade esportiva do SESC/SENAC  

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), fez uma visita técnica em uma área de 9 mil metros quadrados no Bairro Fonseca, onde a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (FECOMÉRCIO-BA) pretende instalar um Centro Esportivo do SESC/SENAC. A visita também contou com a presença do conselheiro da FECOMÉRCIO, Jehorvan Melo, e de secretários municipais.

A proposta da instituição é oferecer atividades e programas esportivos para crianças, adolescentes, jovens e adultos. De acordo com o projeto, a Unidade Esportiva do SESC/SENAC contará com mini-ginásio, academia de musculação e dança, salas para a prática de capoeira e consultório odontológico (OdontoSESC).

Para o prefeito Augusto Castro, parcerias com instituições como a FECOMÉRCIO são fundamentais para a cidade. “Essa parceria é fundamental para Itabuna. Vamos centrar esforços para que esse projeto saia do papel e que a comunidade do Fonseca possa usufruir desse equipamento tão importante”, destacou.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Alcântara Pellegrini, afirmou que, além de representar um grande investimento num equipamento que vai oferecer cursos profissionais e espaços para a prática de modalidades esportivas, o projeto representará mais oportunidades para oito comunidades do entorno do Fonseca, onde a maioria da população enfrenta situação de vulnerabilidade social.

Já a secretária municipal de Planejamento, Sônia Fontes, na interinidade da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB), destacou que o prefeito Augusto Castro ficou entusiasmado com o projeto da FECOMÉRCIO.

“A cidade vai ganhar um moderno equipamento de cultura, esporte e lazer. Vamos abraçar a ideia porque os recursos da instituição estadual do comércio estão assegurados. O município vai entrar apenas com o terreno, em área próxima a comunidades carentes”, ressaltou.

“Temos que trabalhar para que a execução aconteça. A SIURB vai destinar profissionais para levantamento topográfico, reconhecer o desmembramento, já que nessa área existe uma UPA abandonada em projeto do Governo Federal, junto ao Cartório do 2º Ofício que nossos técnicos estão providenciando”, concluiu.

Também estiveram presentes à visita técnica, o titular da SETTRAN, Thales Silva, o professor de Educação Física Paulo Roberto Rezende, o vereador Antônio Péricles do Nascimento (Piçarra) e dirigentes da área esportiva do município.

