Federação Bahiana de Ginástica anuncia inscrições para Fase 4 do Circuito Baiano

Federação Bahiana de Ginástica (FBG) anuncia as inscrições para a fase 4 do Circuito Baiano de Ginástica, que corresponde à 2ª etapa do Torneio Estadual de Ginástica Rítmica, até dia 7 de outubro. A entidade baiana conta com apoio do Governo Estadual, através da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) para a realização de uma das competições mais importantes do calendário da modalidade. Os interessados e interessadas podem fazer a inscrição através do link no site da FBG (http:// federacaobahianaginastica.com. br).

Atletas de diversas cidades baianas participaram das fases anteriores, totalizando mais de 1.200 apresentações nos tapetes da competição. Para mais informações, os interessados devem acessar os canais de comunicação da FBG.