Federação Baiana de Futebol vistoria Itabunão; Grapiúna joga pela série B

O Estádio Luiz Viana Filho foi vistoriado na manhã desta segunda-feira (28), pelo coronel Diniz Jorge Inácio, que veio a Itabuna representando a Federação Baiana de Futebol (FBF). A visita teve como objetivo avaliar as condições do equipamento esportivo reformado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, para sediar os jogos do Grapiúna Atlético Clube na Série B do Campeonato Baiano de Futebol.

A vistoria foi acompanhada pelo secretário municipal de Esportes e Lazer, Enderson Guinho, o presidente do time, Álvaro Castro, dirigentes e jogadores. As melhorias realizadas no estádio para a realização do campeonato foram destacadas pelo secretário, principalmente o apoio recebido do prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD).

“Recuperamos parte dos sistemas elétrico e hidráulico, banheiros, vestiário, pintura e o gramado”, afirmou Guinho. No entanto, durante a visita o coronel Diniz Inácio solicitou que algumas melhorias fossem ampliadas no campo.

“O gramado é bom. Mas, há desníveis que precisam ser corrigidos. O meio-fio precisa ser removido, pois oferece riscos aos atletas, principalmente em situações de queda”, alertou o representante da FBF.

Fonte de recursos

O avaliador disse ainda que o Luiz Viana Filho tem uma série de laudos anteriores que apontam a necessidade de melhorias. “Temos todo interesse que o Grapiúna jogue em casa, mesmo porque o esporte é um gerador de recursos”, frisou o coronel Diniz Jorge Inácio.

Atualmente, apenas quatro dependências vão funcionar durante a Série B, vestiários e a enfermaria. “Na minha avaliação, os locais mais importantes estão em boas condições, a exemplo de vestiários, banheiros e, de maneira geral, o gramado, que é a cereja do bolo”, falou o delegado da FBF.

Providências e negociação

O secretário Enderson Guinho anunciou a troca das traves e a relocação do banco de reservas. “Há investimentos em melhorias gerais para que o estádio esteja em perfeitas condições até o dia do jogo. Nesses gastos, houve ainda as renegociações de dívidas milionárias acumuladas com a Emasa e Coelba. Tais medidas foram adotadas na fase inicial do projeto”, explicou o titular da Secretaria de Esportes e Lazer.

O Grapiúna Atlético Clube estreou com vitória de 2 a 1 sobre o Barcelona de Ilhéus em partida realizada no Estádio Mário Pessoa, na vizinha cidade. O próximo jogo será no dia 7 de julho, mas ainda não há confirmação se vai acontecer no Estádio Luiz Viana Filho, o Itabunão.

“Farei a entrega do relatório sobre a vistoria ao presidente da Federação Baiana de Futebol, Ricardo Nonato Macedo de Lima, que vai definir a questão”, disse o coronel Diniz Jorge Inácio. Ele lembrou também que o órgão tem prazo de até 48 horas antes do jogo para fazer a liberação da praça esportiva.