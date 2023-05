Feijoada do Rotary em Itabuna mistura música e solidariedade

Que tal degustar uma deliciosa feijoada, ouvir uma boa música ao vivo e ainda ajudar três instituições filantrópicas de Itabuna? Para quem gostou da sugestão, a dica é comprar o bilhete da 11ª Feijoada do Rotary Club de Itabuna Sul, dia 3 de junho. na AABB. Nesta edição, o dinheiro arrecadado será dividido entre o Lar Fabiano de Cristo, Núcleo Cuidar e GAPO (Grupo de Apoio ao Paciente Oncológico).

O bilhete individual custa R$ 60,00 e está sendo vendido pelos membros do Rotary e também pelas instituições que serão beneficiadas. A feijoada será servida das 12h30min às 16 horas, sendo que o consumo deverá ser feito no próprio local do evento.

Quem participar terá direito a um número para concorrer ao sorteio de vários brindes. “A feijoada já é um tradicional evento realizado pelo Rotary. Neste ano, estamos muito felizes em ajudar três entidades com importantes serviços prestados à população de nossa cidade. Esperamos uma ampla participação para que possamos ajudar significativamente as instituições”, declarou Manoel Brito, presidente do Rotary Club de Itabuna Sul.