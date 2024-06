Feira Arte na Praça cresce levando cultura e lazer à Beira Rio, em Itabuna.

A Feira Cultural Arte na Praça se consolida e chega à sua quinta edição superando expectativas. O evento tem recebido um grande número de visitantes, dando vida e movimento à Praça Rio Cachoeira, conhecida como Beira-Rio, principal espaço de lazer de Itabuna.

O Arte na Praça, promoção da Associação de Artesanato Praça das Artes (AAPA), tem reunido uma variedade de atividades com exposição de artesanato, música ao vivo, gastronomia, recitação de poesia, recreação infantil e serviços de massoterapia, que é oferecida gratuitamente.

O evento mensal tem atraído expositores de outros municípios, a exemplo de Ilhéus, Ubatã e Itacaré, e ajudado a fomentar a economia local, com grande aprovação e dos visitantes.

A servidora pública Alda Pereira é um exemplo. “A Feira é muita bacana. Temos a praça ocupada de forma muito interessante e cultural. Acho que devemos ter esse espaço de lazer e cultura sempre. Aqui na feira temos música, artesanato, parque de diversões para crianças, pessoas vendendo comidas e bebidas. Eu sempre faço visitas e adquiro produtos”, disse ela, moradora do bairro Conceição. Ela visitou a feira com um grupo de amigos.

Para a aposentada Marlene Farias, a feira tem sido um ótimo momento de lazer. “É um lazer para nós, eu gosto muito de estar aqui na feira. Posso sair de casa e me divertir. Venho acompanhando minha filha, aprecio muito”. contou

Artesã convidada de Itacaré, Jaqueline Graziela expôs produtos do crochê moderno, em fio de malha. “Estou vendo o artesanato ser valorizado. Recebi encomendas. A Arte na Praça movimenta o povo e a cultura da família”, avaliou.

Maristela Reis, da Corte e Fricote, uma das organizadoras do Arte na Praça, desenvolve costura criativa como bolsas e organizadores. E contou da sua satisfação e dos clientes: “Está sendo maravilhoso. Temos entre as artesãs um entrosamento muito grande. A feira tem fomentado a economia e, principalmente, divulgado o nosso trabalho. Teve uma pessoa que anotou a data para não perder [a próxima edição]”, relatou.

“É um evento não somente para nós, empreendedoras, mas para a família. Tem shows, sorteios de brindes e espaços onde pode trazer seus filhos”, complementou a artesã.

A próxima edição da Feira Cultural Arte na Praça será no dia 16 de junho. Contará com uma vasta programação para os visitantes. O evento tem agenda programada até o final do ano.