Feira Artesanato da Bahia terá edição no festival de chocolate

A Feira Artesanato da Bahia ganhará uma edição especial dentro da programação do 13º Festival Internacional do Chocolate e Cacau, a partir de quinta-feira (21/07) até domingo (24/07), no Centro de Convenções de Ilhéus. Cenário das histórias do escritor Jorge Amado, Ilhéus, também conhecida como a Cidade do Cacau, se destaca pelas belas praias, o verde da Mata Atlântica e a culinária, com uma forte produção de chocolate. Aberto das 21h às 23h (quinta-feira) e das 14h às 22hs (sexta-feira a domingo), a feira reunirá uma produção diversificada de produtos do polo do território do Cacau.

Trabalhos em cerâmica, bordados diversos, trançado de fibras naturais de cipós, aproveitamentos de cocos, arte em tecido e retalhos e em crochê, muito presentes na região, estarão representados na feira. Um exemplo, são as peças trançadas pelos artesãos das comunidades Quilombolas.

O evento aposta também na diversidade cultural, presente nos santos barrocos, moldados pelos santeiros em argila, e nas bonequeiras que reproduzem a fauna e a flora da Costa do Cacau.

A realização da Feira Artesanato da Bahia é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Coordenação de Fomento ao Artesanato da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), em parceria com Associação Fábrica Cultural.

“Estamos novamente junto a esta grande Feira, trazendo o melhor da produção artesanal do sul da Bahia. Acreditamos que esta é uma oportunidade que promove os destinos turísticos da Bahia, nossos produtos de origem e a nossa identidade cultural, o Artesanato da Bahia não poderia ficar de fora”, afirma Ângela Guimarães, coordenadora de Fomento ao Artesanato da Setre.

Por toda a Bahia

A Feira Artesanato da Bahia chega a mais um dos grandes destinos turísticos do estado, reunindo artesãs e artesãos do território de identidade do litoral sul.

Na capital e em cada município que passou, o evento envolveu os municípios da região com a comercialização de produtos, encontros para debater o setor e com inscrições para a Carteira Nacional do Artesão. O formato itinerante também vem cumprindo a proposta de aquecer o turismo e valorizar a cultura de cada região.