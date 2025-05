Feira Cultural Terra da Gabriela presta homenagem às mães neste sábado em Ilhéus 

Neste sábado, 17 de maio, a Feira Cultural Terra da Gabriela realizará uma edição especial em homenagem às mães. O evento acontece das 16h às 22h, no estacionamento do Dom Palito, na Avenida Soares Lopes, centro de Ilhéus.

Reunindo o melhor do artesanato regional, a feira oferecerá aos visitantes uma programação diversificada com música ao vivo, apresentações de dança e gastronomia típica do sul da Bahia.

Entre as atrações, o público poderá curtir o cantor Fran Matos, que apresenta um repertório rico e variado de MPB em voz e violão. A programação também inclui uma aula de dança interativa para toda a família, conduzida pelo bailarino, coreógrafo e professor Alex Santê.

A presidente da Associação Terra da Gabriela, Islândia Penedo, destacou a relevância da feira para a cultura e a economia criativa local. “Recentemente, representamos Ilhéus no 1º Festival de Economia do Nordeste, com grande destaque. A Feira Terra da Gabriela vem se consolidando como um ponto de encontro para moradores e turistas, promovendo o artesanato local e incentivando o empreendedorismo regional”, afirmou.

Ela também ressaltou o caráter especial desta edição: “Neste mês das mães, preparamos uma homenagem carinhosa para celebrar essas mulheres tão importantes. Convidamos todos a vivenciar esse espaço que já se tornou um atrativo para famílias em busca de lazer e produtos de qualidade”.

A Feira Cultural Terra da Gabriela conta com o apoio da Prefeitura de Ilhéus e de veículos de comunicação locais e regionais, que têm divulgado o evento de forma espontânea. O espaço está aberto à participação de artesãos convidados, e mais informações podem ser obtidas pelo perfil da associação no Instagram: @terradagabriela.