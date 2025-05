Feira da Cidade abre agenda comemorativa com edição no extremo sul da Bahia e show de Jeremias Gomes

Os dez anos da Feira da Cidade, marca consolidada em Salvador e primeira feira de rua do estado, começam a ser celebrados neste final de semana. Com caráter multilinguagem, focado na celebração da criatividade e diversidade da Bahia, a estreia acontece neste sábado (24) e domingo (25), quando “A Feira” desembarca em Mucuri, cidade litorânea do extremo-sul da Bahia, na Praça Olly Zeferino Kock (Praça do Bradesco).

Por lá, o projeto leva para o público experiências diversas envolvendo gastronomia, música, espetáculos e oficinas, como um estímulo à economia local e à cultura, dando visibilidade aos empreendedores e artistas baianos. Dentre expositores confirmados estão Artesanato Shello, Mucurana by Vane, Andreia Rocha Lyra, Tipo de Minas Artesanato, Marlucia Lima, Du Porto Artes e presentes, Art Papê, Celinha Artesanato Místico e Vida’s Artes E Criações.

A programação conta ainda com atrações para toda família. No sábado, o público poderá curtir e apreciar ações de bem-estar, como Jiu Jitsu, e manifestações culturais locais, como apresentações de Maculelê e do grupo Samba de Viola – da comunidade quilombola de Helvécia -, além de atrações infantis – com oficinas de tintas naturais, grafismos e pintura na pele com indígenas da aldeia Pataxó de Coroa Vermelha (Cabrália – BA), que também irão levar para o festival o típico Peixe Peroá servido na Folha de Patioba. Às 19h, Jeremias Gomes se apresenta no festival, apresentando a sonoridade do reggae produzido no estado e as influências musicais que herdou do pai, Edson Gomes.

No domingo, haverá roda de capoeira, forró com Fogo na Saia – grupo tradicional da região que também fará apresentação aberta da quadrilha de São Pedro, que remete a festa do padroeiro da região. Para encerrar, a noite contará com show especial com um repertório repleto de clássicos do rock, jazz, blues e MPB. Mais detalhes da programação são encontrados no instagram do evento: @a_feira .

*Celebração dos 10 anos*

Nesses dez anos, a Feira da Cidade totaliza 300 edições, 3 mil atrações musicais, 20 mil horas de programação e 1 milhão de visitantes. Já passaram por lá grandes nomes da música baiana e de fora do estado, como Baiana System, Larissa Luz, Otto, Lazzo, Gerônimo, Rumpilezz, Paulinho Boca e Cortejo Afro.

“A Feira foi a semente de uma revolução na rua e na economia. Lançamos negócios, revelamos artistas, ativamos territórios e conectamos pessoas. A Feira deu o primeiro palco para grandes nomes da gastronomia, da arte e do empreendedorismo criativo”, pontua Carla Maciel, idealizadora e coordenadora do Festival A Feira.

No final de semana seguinte, o projeto continua sua celebração de 10 anos e sobe um pouco mais o estado, chegando à Costa do Descobrimento, com edição nos dias 31 de maio e 1º de junho em Eunápolis. Ainda no Sul da Bahia, nos dias 07 e 08 de junho o festival ganha a rua em Itabuna. Até agosto, Vitória da Conquista, Jequié, Juazeiro, Feira de Santana, Camaçari e Salvador recebem as edições comemorativas.

O Festival A Feira tem patrocínio da Bahiagás e do Governo do Estado, através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.

*BAHIAGÁS*

A escolha dos municípios que receberão A Feira seguiu o trilho de sustentabilidade que vem sendo traçado pela Bahiagás no estado. São algumas das cidades já atendidas pela Companhia, responsável pela distribuição do gás natural, que é um dos carros chefes da transição energética por ser mais limpo, com menos emissão de CO2 e de partículas poluentes.

Cinco dos municípios contemplados pelo Festival fazem parte do Projeto Gás Sudoeste – maior duto de distribuição de gás natural em construção no país: O Projeto Gás Sudoeste, com 306 km, interligando 12 cidades da Bahia, entre Itagibá e Brumado.

Com 30 anos, a Bahiagás é a segunda maior distribuidora de gás natural canalizado do Brasil. A empresa conta com mais de 90 mil clientes, mais de 1.300 km de gasodutos espalhados em mais de 20 municípios baianos.

Além da distribuição do gás natural, a Bahiagás também contribui e apoia iniciativas socioculturais, artísticas e esportivas. No ano passado, foram mais de R$ 14 milhões destinados em projetos. Em 2025, cerca de R$ 7 milhões foram investidos no Carnaval da Bahia, sendo patrocinadora há mais de 15 anos do Trio Elétrico Armandinho Dodô e Osmar.