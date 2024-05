Feira de Artesanato do Conjunto Penal de Itabuna une criatividade, sustentabilidade e solidariedade no Shopping Jequitibá

Criatividade, sustentabilidade, inclusão e solidariedade. Estes são os principais valores presentes na Feira de Artesanato do Conjunto Penal de Itabuna, que acontece no Shopping Jequitibá até o próximo sábado (11).

Organizada pela Socializa, empresa que administra o Conjunto Penal de Itabuna, a feira, que começou na segunda-feira (06), apresenta uma grande variedade de peças criativas e cuidadosamente confeccionadas pelos reeducandos da unidade prisional, no curso de artesanato do qual são alunos. Muitas peças, inclusive, foram feitas com materiais reciclados.

Segundo a fisioterapeuta Laira Elaine Ramos Pedreira, que trabalha no Núcleo de Ressocialização do Conjunto Penal e faz parte da equipe responsável pela organização da feira, os produtos expostos no evento não estão sendo vendidos, mas, sim, trocados por leite em pó. O leite arrecadado será doado, posteriormente, a uma instituição beneficente da sociedade.

“É uma bela união entre arte, sustentabilidade e caridade, mostrando o potencial transformador do trabalho manual dos reeducandos custodiados na unidade prisional e a generosidade da comunidade”, disse a Laira.

De acordo com a fisioterapeuta, o projeto de artesanato com reciclagem promove a ressocialização dos internos. “Além de transformar materiais que seriam descartados em obras de arte, o projeto cria oportunidades de reintegração social, com oportunidades de não reincidirem na práticas delitivas”, acrescentou Laira.

A Feira de Artesanato do Conjunto Penal de Itabuna é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, e tem apoio do Shopping Jequitibá.