Feira de Ciências da Escola Pio XII recebe campanhas por um trânsito mais seguro

As campanhas “Criança Segura no Trânsito” e “Trânsito em Pontos” foram apresentadas durante a Feira de Ciências promovida pela escola PIO XII. Foi levada a mensagem de que é responsabilidade está não só em quem dirige, mas em todos os cidadãos. Crianças e jovens, inclusive, são peças importantes no caminho para mais segurança no trânsito.

“Sabemos da importância dos veículos e de suas tecnologias indispensáveis para o deslocamento das pessoas, mas não podemos esquecer sobre as responsabilidades do fator humano na condução veicular, afinal, não são as máquinas que desrespeitam, ferem e matam no trânsito”, alertou a professora Elessandra Bispo, da Coordenação de Educação para o Trânsito da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito.

“Pilar de mudança”

Para o titular da pasta, Thales Silva, momentos como esses são de extrema importância para mostrar à sociedade as campanhas desenvolvidas pela secretaria “Desde o início da gestão, me preocupo bastante com as ações educativas desenvolvidas pelo órgão. Acredito que o grande pilar de mudança e melhoria para o trânsito de Itabuna é a educação”, afirmou.

Ele acrescentou que sempre abraça essas campanhas externas para que os itabunenses conheçam cada vez mais o Código de Trânsito Brasileiro.