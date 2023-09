Feira é a primeira cidade do interior a receber Congresso Norte-Nordeste de Cirurgia Cardiovascular

Feira de Santana sedia nos dias 25 e 26 de novembro o XXXII Congresso Norte-Nordeste de Cirurgia Cardiovascular. Esta é a primeira vez que uma cidade do interior recebe o evento, o que fará da região uma referência na área. Quem afirma é o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, o cirurgião João Carlos Leal.

“O desejo e a perseverança do Dr. André Guimarães (presidente da Sociedade Norte-Nordeste de Cirurgia Cardiovascular) fizeram com que o sonho se tornasse realidade. Será um privilégio participar deste evento inédito e importante para região que se torna referência médica. Acima de qualquer expectativa, a comissão científica reunirá profissionais renomados que tornará o congresso de altíssimo nível”, valoriza.

Estão confirmados para os dois dias do evento grandes nomes de cirurgiões cardiovasculares de todo o país, a exemplo de Fernando Kubrusly (PR) Diego Gaia (SP); Jocerlano Sousa (PI); Ricardo Lima (PE); Heraldo Lobo (CE); Henrique Furtado (TO); Alexandre Cedro (BA); Vinícios Nina (MA); e Wanderley (AL).

Com a temática Inovação e Tradição, serão abordados temas como “Reparo de aorta ascendente; resultados nos aneurismas e nas dissecções”; “Qual a melhor conduta na lesão crítica de tronco de coronária esquerda após o Noble e Excel”; e “Valva mitral, estado da arte: o quão longe estamos do tratamento mitral transcateter”.

Dr. André Guimarães (foto), que também é coordenador de cirurgia cardíaca da Santa Casa de Feira de Santana, ressalta que a realização de um evento desse porte na cidade mostra a força da interiorização da medicina e, consequentemente, da cirurgia cardiovascular. “É importante que as cidades estejam preparadas para prestar a melhor assistência possível aos pacientes que precisam do suporte de cirurgia cardiovascular. E hoje Feira seguramente ocupa esse lugar. Trazer um evento de qualificação profissional como este para a nossa região é extremamente gratificante e todos ganham: profissionais de saúde, estudantes e comunidade”, frisa.

O congresso será realizado no Hotel Ibis e também é voltado para profissionais e estudantes da área de saúde, em geral. As inscrições são feitas através do Sympla e os ingressos custam a partir de R$ 20,00. Mais informações podem ser obtidas no Instagram @snneccv_congresso.

*Simpósio Complementar*

Profissionais e estudantes das áreas de Fisioterapia e Enfermagem também terão uma programação científica exclusiva. Atividades com especialistas nessas áreas, que também possuem relação com as doenças cardiovasculares, serão debatidas no evento. A programação completa você confere no sympla ou no Instagram.