Feira do Artesanato da Bahia desembarca em Porto Seguro nesta sexta-feira

O Centro Público de Economia Solidária (Cesol) Costa do Descobrimento e Extremo Sul participa, de 4 a 6 de março, em Arraial d’Ajuda, em Porto Seguro, da Feira do Artesanato da Bahia. A ação conjunta da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (Setre), Fábrica Cultural e do Artesanato da Bahia conta com o apoio do Cesol e participação de artesãos regionais.

O evento será realizado na praça São Brás, com início previsto para as 15h, onde produtores da economia solidária do território exibirão itens feitos a mão e um pouco da diversidade do artesanato da região. Produtos em cerâmica, bordados, pinturas e peças indígenas com fibras naturais, entalhes em madeira, aproveitamentos de cocos e tecelagens estarão à disposição do público.

Também nesta sexta-feira, 4, às 10h, artesãos locais poderão participar de um encontro que tem o objetivo de apresentar políticas públicas do estado para o setor, conhecer e ouvir sobre as produções e demandas da categoria na Costa do Descobrimento.

A feira segue todos os protocolos de biossegurança contra a covid-19. O público deve usar máscara e portar o cartão de vacinação.

*Cesol Costa do Descobrimento e Extremo Sul*

Inaugurado em setembro de 2021, o Cesol Costa do Descobrimento e Extremo Sul atende a empreendimentos econômicos solidários presentes em 21 municípios das duas regiões. O equipamento tem sede em Porto Seguro e disponibiliza formações e distribuição de insumos e equipamentos a associações e cooperativas atendidas, além de possuir um espaço fixo de comercialização na av. Portugal, 224 (passarela do álcool). Ao todo, 15 Cesols integram a política pública da Setre promovendo a sustentabilidade de empreendimentos econômicos solidários por meio da oferta de assistência técnica socioprodutiva, valorização do conhecimento e das potencialidades locais.