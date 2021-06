Feira do Pequeno Produtor até esta quarta-feira em Itabuna

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Itabuna decidiu, excepcionalmente, mudar os dias de funcionamento da Feira do Produtor, no Pontalzinho, comumente realizada às sextas-feiras. Por isso, acontece até esta quarta-feira (23).

Segundo o secretário Moacir Smith Lima, a mudança segue determinação do prefeito Augusto Castro (PSD), para evitar aglomerações na tentativa de diminuir novos casos de Covid-19 no município. Isso porque a véspera e o Dia de São João podem atrair muitas pessoas ao local.

Com dois dias de funcionamento e horário estendido, das 5 às 17 horas, os consumidores terão mais alternativas para as suas compras.

Estimativa de movimentação

A Feira do Pequeno Produtor conta atualmente com 60 barracas, a maioria de agricultores familiares, principalmente da Roça do Povo, Serrado e da AGRAFAN – três das 19 associações de fortalecimento da agricultura familiar no município.

Nos dois dias, estima-se que a feira movimente pelo menos R$ 60 mil em compras e vendas de produtos agrícolas e os típicos dos festejos juninos: milho, amendoim, tapioca, aipim, jenipapo e laranja, além de licores, bolos, doces, compotas etc.

Para o período junino, a Secretaria Municipal de Agricultura distribuiu 480 quilos de sementes de milho, em março, estimando a comercialização de cerca de 100 toneladas de espigas.

“Quando a gente pensa Itabuna de uma maneira ampla, com estudos, com planejamento e com sensibilidade, há essa premissa de apontar soluções como esta da Feira do Pequeno Produtor funcionando por dois dias seguidos antes do São João, trazendo alternativas que alegram os feirantes e principalmente a população com produtos de qualidade”, “, completa o secretário.

Ampliação em vista

O secretário Moacir Smith Lima falou, ainda, dos planos a médio prazo, para a Feira do Pequeno Produtor. Segundo ele, já está em processo de estudos e planejamento a ampliação, seja na otimização dos espaços, seja na distribuição de novas barracas.

A prefeitura indicará se fará investimentos numa quantidade maior de sanitários químicos ou na construção de banheiros fixos, soluções que serão pensadas em conjunto com as associações de agricultores.