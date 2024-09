Feira do Pequeno Produtor de Itabuna será transferida para a Avenida Amélia Amado

A Feira do Pequeno Produtor, ao lado do antigo SESP, no centro de Itabuna, será removida para um pequeno trecho de 90 metros da Avenida Amélia Amado, nas proximidades do local atual, a partir do próximo dia 6 de setembro. O motivo é a abertura das novas instalações da Unidade Básica de Saúde (UBS) José Maria de Magalhães Neto e do Centro de Referência em Saúde da Mulher, em solenidade no dia anterior.

A mudança foi discutida durante reunião entre representante das secretarias municipais de Agricultura e Meio Ambiente (SEAGRIMA), Segurança e Ordem Pública (SESOP), Transportes e Trânsito (SETTRAN), além do Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde.

O encontro aconteceu na quarta-feira, dia 28, na Secretaria de Relações Institucionais e Comunicação, quando se definiu que os pequenos agricultores, já notificados, terão apoio da Prefeitura de Itabuna para se instalar no novo local, inclusive com a segurança e a comodidade necessárias. No dia seguinte, os agricultores e comerciantes concordaram depois de consultados pelos representantes da Prefeitura.

Há pelo menos 30 anos, a Feira do Pequeno Produtor acontece todas as sextas-feiras e reúne mais de 80 agricultores rurais e comerciantes. Mas diante da necessidade de atendimento médico à população, inclusive de localidades da zona rural, será transferida. Com isso, haverá melhores condições de trabalho e de acesso dos consumidores.

O gerente das Feiras Livres e Mercado da SESOP, Sanderson Girard, disse que a localidade também vai passar por um reordenamento do uso do solo urbano, com a saída de vendedores ambulantes que ficam em uma das calçadas, que também vão para a Amélia Amado.

Todo o trabalho terá o apoio de agentes de trânsito da SETTRAN, inclusive com o bloqueio do trânsito no trecho da pista em direção a Ilhéus, que será direcionado para a Avenida Inácio Tosta Filho.