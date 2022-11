Feira em comemoração aos 21 dias de Ativismo Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres

A Associação de Artesãos do Sul da Bahia (AASBA), em parceria com o Conselho dos Direitos da Mulher (Consemdami), promove nesta quinta-feira (01), das 13 às 16 horas, no espaço externo da Câmara de Vereadores, feira de artesanato pelos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência de Mulheres e Meninas.

De acordo com Flávia Layane Oliveira, presidente da AASBA, o objetivo é além de demonstrar os produtos pelos membros da associação, conscientizar a população sobre os diferentes tipos de agressão contra meninas e mulheres em todo o mundo.

“Os 21 de Ativismo Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres”, é uma mobilização anual, empreendida por diversos atores da sociedade civil e do poder público.

O evento é celebrado mundialmente no dia 25 de novembro, Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher se estendendo até 10 de dezembro, data em que foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que também tem o objetivo de propor medidas de prevenção e combate à violência, além de ampliar espaços de debate com a sociedade.

Já no Brasil, acontece de 20 de novembro a 10 de dezembro. Tem início no dia 20 de novembro que é o Dia da Consciência Negra, considerando a dupla vulnerabilidade da mulher negra. “Convidamos a população a participar de nossa feira”, disse Flávia Layane Oliveira.

SESSÃO ESPECIAL

No mesmo dia, a Câmara de Vereadores realiza uma sessão especial às 14 horas para celebração dos 21 Dias de Ativismo, proposta pela vereadora Wilmaci Oliveira.