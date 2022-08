Feira livre do São Caetano, em Itabuna, será reformada

Com o início das obras de requalificação da feira livre do São Caetano, os feirantes serão realocados para a área onde funcionou a antiga fábrica de calçados Kildare, no prolongamento da Avenida Manoel Chaves, no mesmo bairro.

A reforma da feira era uma antiga reivindicação de comerciantes e consumidores, conta com projeto técnico da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB) e a execução das obras será de responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER). Serão investidos cerca de R$ 12 milhões, por meio da parceria da Prefeitura de Itabuna com o Governo do Estado.

O secretário municipal de Segurança e Ordem Pública, Humberto Mattos, já discutiu o processo de transferência de local para que as obras sejam iniciadas com os feirantes em pelo menos três encontros.

“Mantivemos e estamos mantendo contato permanente com os comerciantes e chegamos a um denominador comum de que a área da antiga fábrica de calçado é um espaço adequando para acolher temporariamente tanto os feirantes, quanto os consumidores durante as obras”, salienta.

PROJETO ESPORTIVO

De acordo com o secretário de Esportes e Lazer, Alcântara Pellegrini, no espaço que provisoriamente vai abrigar a feira, há um projeto esportivo de caráter social com 16 atletas de handebol e também é usado para partidas de futebol por pessoas da comunidade.

“Essas atividades esportivas não sofrerão nenhum prejuízo. O projeto do handebol terá continuidade na Vila Olímpica enquanto os praticantes do futebol farão uso de outras praças e quadra poliesportivas, a exemplo da Areninha Esportiva na Avenida Fernando Cordier, que foi recentemente inaugurada”, afirmou Pellegrini. Ele acrescenta que já manteve contatos com as pessoas envolvidas tanto no projeto do handebol como “boleiros” e ninguém será prejudicado.

A obra de requalificação da feira livre do São Caetano está prevista para começar nas próximas semanas. Além da feira do São Caetano, o prefeito Augusto Castro (PSD) também apresentou ao governador Rui Costa projeto para a recuperação da feira livre do Bairro Califórnia, que está sendo avaliada por técnicos da CONDER.