Feira “Pequenos Leitores, Grandes Autores” celebra Dia Nacional do Livro Infantil

Em uma iniciativa do Centro Cultural Teosópolis (CCT), a Praça dos Eucaliptos, no bairro Conceição, em Itabuna, recebeu na tarde de terça-feira (18), dezenas de pessoas, entre estudantes, professores e autores regionais, para a celebração do Dia Nacional do Livro Infantil. A data homenageia o escritor Monteiro Lobato, autor de clássicos infantis, nascido no dia 18 de abril de 1822.

“Foi dada vida à praça, muito bacana; seria interessante que eventos desse tipo fossem realizados em todas as praças da cidade”, disse o professor e autor Agenor Gasparetto, um dos palestrantes. Funcionária do Colégio Batista de Itabuna (CBI), Adriana Menezes disse que a tarde foi de “muita energia e aprendizado” para quem participou da atividade.

A Feira Literária “Pequenos Leitores, Grandes Autores” contou com exposição de livros infantis, contação de histórias, exposição de artesanato por profissionais da Associação dos Artesãos do Sul da Bahia (AASBA) e brinquedos para a criançada, alunos de escolas públicas e particulares do município.

A professora do Departamento de História da Uesc e curadora do evento Janete Ruiz Macedo, comemorou o sucesso da feira. “Muito bom, queremos fazer melhor no próximo ano, e realizar aqui na praça outros eventos como esse” declarou.

Primeiros contatos

Para o professor aposentado Manoel Garrido, que folheava uma obra de Monteiro Lobato para uma criança, “ é muito gratificante poder estar aqui e ver os primeiros contatos de uma criança com os livros”, disse ele, que atuou na educação por mais de 30 anos.

A pequena Joana, de dois anos, esteve no evento acompanhada da mãe, a professora e artesã Elba Souza. Jojo, que é de família de educadores, se mostrou atenta aos livros e às falas dos palestrantes. “Muito proveitosa para a educação de nossas crianças”, disse Elba.

Realizada pelo Centro Cultural Teosópolis (CCT), a Feira Literária “Pequenos Leitores, Grandes Autores” contou com apoio da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Academia de Letras de Itabuna (Alita), Prefeitura de Itabuna, Ficc (Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania), Cesol e AASBA.