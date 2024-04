Feira “Saúde Mais Perto” tem mais de 8 mil atendimentos em Itabuna

A feira “Saúde Mais Perto”, realizada pelo Governo do Estado, esteve em Itabuna nos dias 11 e 12 de abril e ofertou diversos procedimentos de saúde. Em parceria com a Prefeitura de Itabuna, foram realizados 8.393 atendimentos, superando todas as expectativas.

Entre os 4.025 atendimentos do primeiro dia e 4.328 do segundo dia, foram ofertadas 1291 exames de ultrassonografia, 638 eletrocardiogramas, 197 exames preventivos, 393 exames de laboratório, 690 consultas, 7.877 procedimentos de odontologia, 2517 atendimentos oftalmológicos, incluindo consultas, cirurgias e demais procedimentos.

Além disso, também foram oferecidos serviços do SAC Móvel, totalizando 617 atendimentos com a emissão de 615 RGs e dois atestados de antecedentes criminais.

Outros serviços

E ainda, com suporte do município, foram realizadas 800 testagens rápidas de ISTs, 225 atendimentos do CadSUS, 352 aferições de pressão arterial (P.A), 325 de glicemia, 115 vacinações, 129 orientações nutricionais e 14 atendimentos do SAMU-192.

A secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, agradeceu o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde da Bahia (SESAB), e parabenizou a organização do evento, bem como a mobilização de toda a equipe do município.

“Em poucos dias, conseguimos organizar a feira em nosso município e graças a toda estrutura e suporte do Governo do Estado e o apoio da nossa equipe, a feira “Saúde Mais Perto”, em Itabuna, foi um sucesso, superando expectativas de atendimentos e conseguindo diminuir a demanda reprimida com eficácia”, afirmou.