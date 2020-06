Félix Mendonça, ex-prefeito de Itabuna, está com Covid-19

Ex-prefeito de Itabuna, Felix Mendonça está internado com Covid-19, em Salvador, onde mora. Félix Júnior, filho dele, postou no Facebook informações sobre o resultado do exame

“Meu pai testou positivo para o coronavírus e está internado aos cuidados de uma equipe muito competente. Aos 92 anos, ele é o meu maior exemplo de coragem, ética, amor ao próximo e vontade de viver. É um guerreiro, torçam e rezem por ele, afinal pedir a Deus é o que mais importa!

Eu também testei positivo e estou em quarentena. Que Deus proteja a nós todos na luta contra a pandemia. Fiquem em casa, respeitem o isolamento social – que nós, mesmo respeitando, contraímos o vírus. Agora é não transmitir para ninguém. Se precisarem sair, usem máscara e higienizem sempre as mãos.”