Félix Mendonça, ex-prefeito de Itabuna, morre com covid-19

Morreu nesta sexta-feira, 26, em Salvador, Félix Mendonça, 92 anos, ex-prefeito de Itabuna, eleito em 62. No último dia 21, ele foi para a UTI do hospital Aliança com covid-19.

Félix teve uma carreira política de sucesso. Além de prefeito, ele passou pelo Legislativo. Foi uma vez deputado estadual e exerceu sete mandatos de deputado federal.

O ex-prefeito itabunense deixa a mulher Maria Helena Mendonça, e os filhos Andrea, Cristiana e Félix Filho, que, igual ao pai, tem uma carreira política. Atualmente, é deputado federal.