Feminicida é preso menos de 24 horas após o crime

O autor do feminicídio de Natalina dos Santos, de 37 anos, foi autuado em flagrante, na noite de quinta-feira (25), no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O homem apresentou-se no Departamento, após diligências ininterruptas realizadas pelas equipes policiais.

De acordo com o coordenador da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), delegado Ademar Tanner, o feminicida, de 29 anos, confessou a autoria do crime e não demonstrou arrependimento. O homem não aceitava o fim do relacionamento. “Além de atacar a vítima com golpes de faca, ele ainda atingiu o genro dela”, disse.

O criminoso ainda declarou que ficou preso por oito anos, após matar a mãe do filho dele e o companheiro dela, na cidade de Piraí do Norte, em 2014. “Ele foi solto em 2022 e o relacionamento com Natalina tinha menos de um ano”, acrescentou o delegado.

O feminicida passou pelos exames de lesões corporais e será encaminhado à audiência de custódia do Poder Judiciário.