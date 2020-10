Feriadão com 6 acidentes e morte de criança

O capotamento de um veículo entre Uruçuca e Serra Grande provocou a morte de uma criança. Este foi um dos seis acidentes registrados pela Polícia Rodoviária Estadual durante a operação Nossa Senhora Aparecida. Segundo o Capitão Encarnação, o balanço da PRE computa que houve quatro ocorrências com vítimas.

Entre as ocorrências registradas na BR-415, na noite de domingo (11), um carro com cinco ocupantes que saiu da pista e caiu numa ribanceira. Feridos, os passageiros – quatro adultos e uma criança – foram levados ao hospital. O veículo só foi guinchado na manhã de ontem, o que provocou algumas horas de lentidão no trânsito.

Ainda de acordo com Encarnação, junto às ações intensificadas, a presença de radares e o teste do bafômetro (etilômetro). Uma das notificações foi a condução de um motorista por embriaguez ao volante e resistência durante a abordagem.

Outro episódio mencionado pelo policial foi a presença de um condutor portando arma de fogo, na rodovia BA-290, do extremo-sul. Ele seguia num veículo com restrição de roubo e foi levado à delegacia mais próxima.