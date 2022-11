Feriadão registra sete acidentes e uma morte na região

O balanço da Operação Proclamação da República, realizada pela Polícia Rodoviária Federal de 11 a 15 de novembro, registrou sete acidentes de trânsito, com uma morte nas estradas que cortam a região. Do total de ocorrências, foram três sem vítimas e quatro com vítimas.

Os dados mostram uma redução considerável em relação a 2021, quando houve 24 acidentes e três óbitos. Como anota a PRF, aquela operação (de 12 a 15 de novembro) coincidiu com a diminuição das medidas restritivas por parte do governo do Estado. A ação deste ano contou com 18 policiais por dia nas estradas da região.

Como informa a corporação, entre o sul e o extremo-sul, foram expedidas mais de 100 notificações no período, por diversos tipos de infrações de trânsito.