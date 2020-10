Feriado do comerciário antecipado de 30 para 19 de outubro

Atendendo a uma solicitação do Sindicato dos Comerciários de Itabuna, Comércio Atacadista e Varejista, Associação Comercial e Empresarial e Câmara de Dirigentes Lojistas, o prefeito Fernando Gomes assinou decreto antecipando o feriado do Dia do Comerciário para 19 de outubro (segunda-feira).

A data de 30 de outubro é considerada feriado no município de Itabuna, conforme estabelece a Lei Municipal Nº 1.794, de 30 de agosto de 1999.

O Sindicato dos Comerciários informa ainda que, conforme determina a Convenção Coletiva de Trabalho dos Empregados no Comércio de Itabuna, os estabelecimentos comerciais, supermercados e lojas do shopping não funcionarão no citado feriado.