Feriados são antecipados em Itabuna por causa do Coronavírus

Na próxima semana, do dia 25 a 29 de maio, as atividades não essenciais estarão suspensas em Itabuna. A medida acontece após o Governo do Estado da Bahia antecipar o feriado do São João (24 de junho) para segunda-feira (25), a Independência da Bahia (2 de Julho) para a próxima terça (26), e a Prefeitura de Itabuna antecipar para a próxima quarta-feira (27), o feriado da emancipação político-administrativa do município (28 de julho). Para os dias 28 e 29 de maio (quinta e sexta-feira), o Governo do Estado publicará decreto com a suspensão dos serviços não essenciais.

Com essa decisão, as atividades não essenciais ficarão 5 dias sem funcionar em Itabuna, com exceções para os serviços de saúde e supermercados, que poderão funcionar normalmente. Nos dias 28 e 29/05, será permitido apenas o funcionamento das agências bancárias, farmácias, indústrias, limpeza pública, manutenção urbana, supermercados e outros serviços relacionados a saúde e segurança. Essa medida visa reduzir a taxa de contaminação do coronavírus no município.

Sobre essa decisão, o governador Rui Costa comentou que essa é uma medida para derrubar 5% a taxa de contágio em todo estado. “Vamos anunciar medidas de maior impacto para que, juntos, possamos impactar de forma mais forte a taxa de contágio e a curva de crescimento dele (coronavírus)”.

O prefeito Fernando Gomes reforçou o pedido para que a população siga as orientações e fique em casa. “Nós contamos com a compreensão do povo de Itabuna e com o comprometimento de todos para que se mantenham em suas residências nesse período, que evitem aglomerações, para que possamos diminuir esse contágio do coronavírus e retomar, o quanto antes, nossas atividades, nossa vida normal”, concluiu.