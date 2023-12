Férias na terra de felicidade

Diversão e relaxamento é o que todo mundo procura, ainda mais neste momento onde o ano está prestes a acabar. Essenciais para a saúde física e mental, por fortuna as tão desejadas férias estão logo ali. Para se ter uma ideia, os especialistas da área indicam umas quatro semanas de descanso como o mínimo necessário para alcançar uma verdadeira desconexão e conseguir ver bons resultados na saúde mental. Porque uma vez desligado o piloto automático, dá para se sentir mais vivo, com maior paz e até o mundo parece mais iluminado.

Salvador, a capital do estado nordestino da Bahia, é famosa por sua arquitetura colonial portuguesa, seu litoral tropical e uma rica cultura afro-brasileira. Um destino que se torna cada vez mais popular entre turistas do mundo inteiro, ideal para umas férias perfeitas. Só basta apenas marcar a data da viagem e procurar um hotel em Salvador. A beleza da cidade junto com a alegria contagiante do seu povo faz sorrir a todos aqueles que pisam em solo baiano.

Praias paradisíacas

O mar de Salvador é um dos melhores locais para mergulhar no Brasil. A praia do Porto da Barra, com suas águas quentes e calmas, é um dos pontos turísticos mais famosos mundialmente, e o pôr do sol é um verdadeiro espetáculo. Destaque também para Ondina, dona de águas transparentes e hotéis luxuosos. A costa do Rio Vermelho oferece uma deslumbrante perspectiva da Baía de Todos os Santos. Nas imediações da Bahia Marina, encontra-se a Prainha do Mam – Museu de Arte Moderna da Bahia, que é um dos locais mais animados da região. Na Itapoá de Vinicius há ondas médias com água esmeralda, e em determinados locais existem pedras enormes que formam piscinas naturais. Para a prática do surf a melhor é Jaguaribe, entre as praias de Patamares e Piatã, com ondas muito fortes.

Beleza em todos os cantos

Parte do centro histórico, o Pelourinho -declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO- deslumbra. Com edifícios e ruas de paralelepípedos que datam da época colonial, o bairro transborda história, música e muita cultura. Localizada no Morro Sagrado, a igreja do Senhor do Bonfim é o maior centro de fé católica da Bahia, imponente com seu estilo neoclássico. De frente para a Baía de Todos os Santos, e próximo ao Elevador Lacerda, o Mercado Modelo fundado em 1912 é o mais importante em termos de artesanato. Abriga mais de 250 lojas e lá podem-se conseguir souvenirs de todo tipo, além de restaurantes e bares onde beber uma gelada. Em Salvador também existem diversas fortalezas construídas para proteger a Baía dos invasores, todos eles muito interessantes de visitar. Especialmente o Forte de Santa Maria -no Porto da Barra- e o de Santo Antônio da Barra -no Farol da Barra-.

Duas ilhas imperdíveis

A Ilha dos Frades e a de Itaparica, localizadas a menos de 30 quilômetros do porto de Salvador, são duas excursões imperdíveis. Com 6 quilômetros de extensão e formato de estrela, a Ilha dos Frades só pode ser alcançada de barco e combina montanhas, lagos, praias e vegetação típica da mata Atlântica. A água, morna e transparente, não tem ondas. Um verdadeiro local onírico. Itaparica conta com praias tranquilas e tem um pequeno centro histórico para explorar. Mais preparada para o turismo, possui opções diversas para comer tanto na praia quanto em restaurantes e bares.