Fernando Gomes, ex-prefeito de Itabuna, morre em Salvador

Internado desde a semana passada, o ex-prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, morreu na tarde deste domingo, 24, aos 83 anos de idade. Ele chegou ao hospital Aliança com uma bactéria na perna, que comprometeu outros órgãos do corpo, a exemplo dos rins.

A família do político ainda não informou sobre horário e qual cemitério ele será sepultado, assim como velório. O corpo deve ser transladado entre hoje e madrugada desta segunda-feira para Itabuna. Aqui, certamente, será recebido por uma multidão, por se tratar do maior político da história da cidade.

Fernando Gomes foi prefeito de Itabuna, no sul da Bahia, por cinco vezes. Teve também três mandatos de deputado federal. Estreou na política pelas mãos do empresário e ex-prefeito José Oduque Teixeira, nos anos 70, quando foi secretário de Administração do município.

Na última eleição que disputou, ele perdeu para o atual prefeito Augusto Castro, quando tentou reeleger-se. Além de politico, Fernando Gomes era pecuarista. Há alguns anos, ele passou a residir não apenas em Itabuna, mas também em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, onde cuidava de uma fazenda de gado.