“Fernando [Gomes] fica achando que ainda tá menino”, cutuca Maria Alice

O ex-prefeito Fernando Gomes, de 83 anos, passou por exames de rotina e deverá deixar o Hospital Aliança, em Salvador, ainda nesta sexta-feira (15). A informação foi confirmada ao Diário Bahia, agora há pouco, pela ex-secretária Maria Alice Pereira.

Por telefone, a “dama de ferro” disse que ele sentiu uma dor na perna, não no abdômen, alegando ter tomado um susto ao ver a notícia que circulou ontem. E brincou: “Ele fica montando muito a cavalo, deve ter dado uma distensão; fica tocando boi, achando que é menino”, brincou.

Amiga de Fernando há 44 anos, dona Alice reiterou que “ele está bem e foi hospitalizado para exames de rotina. Ao lado dela, Klaber Cabeleireiro quis participar da ligação, para reforçar o que nos pareceu a intenção de desmentir qualquer informação em outro sentido.

“Ele foi fazer um check-up normal, que faz todo ano, já estava marcado. Fui eu que levei ele e a esposa ao aeroporto de Ilhéus, ontem”, acrescentou.

Embora more em Itabuna, no Edifício Torre das Nações, Fernando Gomes passa boa parte do tempo na fazenda. Hoje sem partido, ele somou cinco mandatos como prefeito de Itabuna, cidade que até então não reelegeu nenhum gestor.