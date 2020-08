FERNANDO GOMES TEM UMA A MAIS!

Antonio Nunes de Souza*

Indubitavelmente, temos que ficar perplexos com a sagacidade política do nosso prefeito Fernando Gomes de Oliveira! (Foto).

Quando disse na minha crônica passada que ele era como um “peixe ensaboado”, não estava exagerando em nenhuma hipótese. É escorregadio como limo de caverna e capaz de ensinar rato a subir de costas em uma garrafa sem usar as patas. Se gatos tem sete vidas, pode ter certeza que ele tem oito. Quando se pensa que ele está derrotado, ele tira da manga não é apenas um ás, tira é um baralho inteiro!

Acompanho sua vida política desde o início, no governo de José Oduque e, depois disso, em toda e qualquer circunstância, ele sempre consegue sagazmente escapar e voltar nos braços do povo. Já disse uma vez e torno a repetir, que ele é o Rasputim do século vinte e um que, com sabedoria, magnetismo e hipnose consegue todos os seus intentos, ainda deixando o povo maravilhado. Um verdadeiro astro que pode-se tranquilamente, apelida-lo como o Neymar ou Messe da política Grapiúna e adjacências!

As muitas vezes que a justiça veio com suas alegações e acusações, para lhe dar bolos, repentinamente, mais que depressa, quando se vê é ele pedindo os juízes e procuradores que deem suas mãos à palmatória!

E, desta feita, não está sendo diferente, pois já veio uma ordem contrária, dando-lhe o direito de terminar o mandato atual, demonstrando que com ele “o buraco é mais embaixo”!

Tenho certeza que, com sua capacidade de fazer coisas impossíveis, Fernando é capaz, se preciso for, atravessar numa corda bamba com os olhos vendados, ainda carregando em cada braço seus parceiros fieis Jorge Tomate e Fernando Vita!

Agora somente temos que respeitar esse misterioso homem, diabolicamente santificado, completar a sua administração(?), que faça alguma coisa para ajudar a população que está debilitada em função da coronavírus, quarentena de cinco meses, desempregos, fomes e quebradeiras comerciais, além de milhares de óbitos de familiares e amigos!

Se quiserem experimentar, joguem ele para cima que ele só cai em pé. É, como dizem popularmente, o verdadeiro “cão chupando manga!”

*Escritor-Membro da Academia Grapiúna de Letras)